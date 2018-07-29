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    Сутормин: Нелепый гол «Спартака» смутил «Оренбург»

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    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в первом туре РПЛ.

    Алексей Сутормин
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    «В обороне надо было сыграть на ноль, но и в атаке создавать моменты. "Спартак" больше владел преимуществом. Нас смутил этот нелепый гол. Нужно было больше создавать в атаке. Проиграли, но ничего. Сделаем выводы, надо двигаться дальше.

    Нервов не было, но необязательный гол смутил, да. Времени оставалось много, надо было создавать больше моментов, то, что нам не удалось сделать. Будем прибавлять в этом компоненте», — сказал Сутормин в беседе с пресс-службой клуба.

    Следующий матч «Оренбург» проведет 5 августа против «Крыльев Советов». 0

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