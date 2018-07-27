«Анжи» подписал камерунского полузащитника

Гаэль Ондуа
ФК «Анжи»
Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
«22-летний камерунский опорный хавбек подписал полноценный контракт с "Анжи". Добро пожаловать, Гаэль!», — говорится в сообщении.
Отметим, что камерунец, который с детства жил в России, ранее выступал за молодежную команду ЦСКА, а также провел 1 матч за основную команду «армейцев». В сезоне 2016-2017 хавбек играл за датский «Вайле», а с декабря прошлого года был игроком украинской «Зари».
Ранее «Анжи» также объявил о трансфере венесуэльского форварда. 0