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    «Анжи» подписал камерунского полузащитника

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    «Анжи» подписал контракт с камерунским полузащитником Гаэлем Ондуа.

    Гаэль Ондуа
    Гаэль Ондуа
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    Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

    «22-летний камерунский опорный хавбек подписал полноценный контракт с "Анжи". Добро пожаловать, Гаэль!», — говорится в сообщении.

    Отметим, что камерунец, который с детства жил в России, ранее выступал за молодежную команду ЦСКА, а также провел 1 матч за основную команду «армейцев». В сезоне 2016-2017 хавбек играл за датский «Вайле», а с декабря прошлого года был игроком украинской «Зари».

    Ранее «Анжи» также объявил о трансфере венесуэльского форварда. 0

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