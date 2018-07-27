Черчесов: Приглашения есть не только у Головина

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о предстоящем переходе полузащитника ЦСКАв «Монако», а также намекнул, что другие игроки сборной России тоже имеют приглашения от зарубежных клубов.

«Понятно, что большой турнир — это подиум, на котором тебя все видят. С Сашей Головиным мы буквально три дня назад разговаривали. Я поинтересовался его судьбой. Насколько я знаю, в ближайшее время он подпишет контракт с "Монако".

Думаю, что это хорошее начинание. Успех нашей команды не остался незамеченным. Есть футболисты, которые имеют определенные приглашения. Не буду их называть, потому что не хочется будоражить общественность.

Наша задача — их всегда поддерживать. То же самое я сказал и Головину. Принимай свое решение, а мы за тобой будем наблюдать. Будет получаться у тебя первое время или нет, мы всегда протягиваем руку. Я сам этот путь проходил и знаю, как это непросто», — цитирует Черчесова Sport24. 0