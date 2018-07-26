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    Утверждены арбитры на матчи РФПЛ и Кубка России

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    Исполком Российского футбольного союза утвердил список из 18 главных арбитров для работы на матчах российской Премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2018/19, сообщает ТАСС.

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов
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    В список арбитров вошли Владислав Безбородов, Станислав Васильев, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Алексей Сухой, Евгений Турбин, а также Николай Волошин и Василий Казарцев, вошедшие в состав судей Премьер-лиги впервые.

    Не попали в итоговый список Сергей Куликов, Владимир Сельдяков, Игорь Федотов и Артем Чистяков, работавшие в прошлом сезоне.

    РПЛ-2018/19 стартует 28 июля матчем «Урал» — «Анжи» в Екатеринбурге. 0

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