Алекс Фергюсон обратился к болельщикам

Алекс Фергюсон
manutd.com
Легендарный специалист попал в больницу в начале мая, когда у него произошло кровоизлияние в мозг. Ему была сделана успешная операция, после чего он был выписан из реанимации.
«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи.
Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку.
В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды. Удачи Жозе и его парням», — сказал Фергюсон. 0