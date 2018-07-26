Алекс Фергюсон обратился к болельщикам

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»поблагодарил врачей и болельщиков за помощь и поддержку во время его пребывания в больнице.

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Легендарный специалист попал в больницу в начале мая, когда у него произошло кровоизлияние в мозг. Ему была сделана успешная операция, после чего он был выписан из реанимации.

«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи.

Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку.

В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды. Удачи Жозе и его парням», — сказал Фергюсон. 0