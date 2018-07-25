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    «Зенит» расторг контракт с Юсуповым

    Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Питерский «Зенит» расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон.

    Артур Юсупов
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    «Сине-бело-голубые благодарят Артура Юсупова за время, проведённое в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

    Юсупов присоединился к «Зениту» в июне 2015 года. За клуб футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

    Вместе с петербуржцами Юсупов выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.

    Ранее «Зенит» объявлял, что прорабатывает варианты с арендой Юсупова в клубы Премьер-Лиги.

    В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Ростов», в составе которого провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0

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