«Зенит» расторг контракт с Юсуповым

Питерскийрасторг контракт с полузащитникомпо обоюдному согласию сторон.

«Сине-бело-голубые благодарят Артура Юсупова за время, проведённое в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Юсупов присоединился к «Зениту» в июне 2015 года. За клуб футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Вместе с петербуржцами Юсупов выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» объявлял, что прорабатывает варианты с арендой Юсупова в клубы Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Ростов», в составе которого провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0