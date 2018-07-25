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    РПЛ заменит «Наш футбол» новым телеканалом

    Канал «Матч! Премьер»: как смотреть, дата выхода в эфир

    Футбол на ТВ РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Российская Премьер-лига и «Матч ТВ» создают новый телеканал «Матч! Премьер», который придет на смену каналу «Наш футбол».

    Логотип канала «Матч! Премьер»
    Логотип канала «Матч! Премьер»
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    24 июля лига и «Газпром-Медиа», владелец «Матча», провели совместную презентацию, где был представлен как новый бренд РФПЛ — РПЛ, так и обновленный телеканал «Матч! Премьер».

    Новый канал выйдет в эфир 28 июля 2018 года. Цена подписки останется прежней — 219 рублей в месяц. Канал покажет все 240 матчей РПЛ в прямом эфире, 60 из которых окажутся и в бесплатном эфире «Матч ТВ».

    Создатели нового канала обещают более качественные программы и структурированное время начала матчей. Помимо РПЛ, кубка России и товарищеских матчей зрители канала увидят обзоры основных европейский лиг.

    Календарь и таблица РФПЛ

    «Матч! Премьер» будет вещать без прямой рекламы — т.е. в эфире будут только ролики спонсоров Лиги, но не самого канала.

    Логотип «Матч! Премьер», в отличие от «Нашего футбола», выполнен в общей стилистике «Матч ТВ» и получил золотистый оттенок.

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    • Развитием нового канала занимается Гавриил Гордеев, создававший ранее Comedy Radio и развлекательный телеканал ТНТ-4.

    Канал «Наш футбол» был запущен 17 марта 2006 года на базе «НТВ-Плюс». В разное время стоимость подписки колебалась от 200 до 300 рублей. За все время существования канал несколько раз менял владельцев, но фактически все программы с первого дня каналу создавали сотрудники «НТВ-Плюс» (впоследствии — «Матч ТВ»). 0

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