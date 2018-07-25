Агент подтвердил информацию об уходе Джорджевича из «Зенита»

Игор Глушевич, представитель нападающего «Зенита», подтвердил информацию о том, что его клиент покидает петербургский клуб.

По его словам, черногорский футболист может продолжить карьеру в Англии.

«Джорджевич уходит из "Зенита". Куда? "Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нему», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

Джорджевич подписал контракт с «Зенитом» в 2012 году, за это время он провел 18 матчей в Премьер-лиге за «сине-бело-голубых» и забил один гол. Весь прошлый сезон черногорец провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. В чемпионате России форвард сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов. 0