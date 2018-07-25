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    Агент подтвердил информацию об уходе Джорджевича из «Зенита»

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    Игор Глушевич, представитель нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, подтвердил информацию о том, что его клиент покидает петербургский клуб.

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич
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    По его словам, черногорский футболист может продолжить карьеру в Англии.

    «Джорджевич уходит из "Зенита". Куда? "Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нему», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

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    • Джорджевич подписал контракт с «Зенитом» в 2012 году, за это время он провел 18 матчей в Премьер-лиге за «сине-бело-голубых» и забил один гол. Весь прошлый сезон черногорец провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. В чемпионате России форвард сыграл 22 матча, в которых забил 7 голов. 0

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