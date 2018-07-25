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    Тульскому «Арсеналу» нужны полузащитник «Локомотива» и форвард «Зенита»

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    Тульский «Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и форварда «Зенита» Луки Джорджевича, о чем сообщает «Спорт-Экспресс».

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич
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    21-летний Баринов в прошлом сезоне провел за «железнодорожников» 16 матчей в чемпионате, но в конце сезона потерял место в составе и являлся запасным. Впрочем, ситуация с арендой остается неопределенной — против ухода Баринова возражает тренерский штаб «Локо».

    24-летний Джорджевич весь прошлый сезон провел в Туле на правах аренды. В чемпионате форвард провел 22 матча, забил 7 голов — до зимней паузы черногорец играл регулярно в основном составе, а с приходом весной Дзюбы потерял место в составе. 0

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