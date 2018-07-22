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    Семак: Матч с «Интером» дал пищу для размышлений

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Интером» (3:3) и подвел итоги предсезонной подготовки.

    Сергей Семак
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    «То, что это точка — совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника.

    Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра — понравились. Получили большую пищу для размышления.

    Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию.

    К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние.

    Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому — отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.

    Команда возвращается в Петербург и получит два дня отдыха. Дальше будем работать в плановом режиме, готовиться к первому официальному матчу», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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