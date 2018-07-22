Семак: Матч с «Интером» дал пищу для размышлений

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Интером» (3:3) и подвел итоги предсезонной подготовки.

«То, что это точка — совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника.

Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра — понравились. Получили большую пищу для размышления.

Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию.

К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние.

Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому — отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.

Команда возвращается в Петербург и получит два дня отдыха. Дальше будем работать в плановом режиме, готовиться к первому официальному матчу», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0