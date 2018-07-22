Харт намерен покинуть «Манчестер Сити»

Вратарьхочет покинуть «горожан» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

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«Я хочу перейти куда-то на полноценный контракт, думаю, это очевидно. Я делал то, что должен был делать в предыдущие два сезона, потому что мне нужно было играть, чтобы принять участие в чемпионате мира, но вы сами видите, к чему это привело.

Я опытный футболист, я играл на самом высоком уровне в течение долгого времени и многого добился. Мне нужно быть важным игроком для клуба, думаю, это может произойти только после полноценного перехода», — сказал Харт.

Напомним, прошедшие два сезона 31-летний голкипер проводил в арендах — сначала в «Торино», а затем в «Вест Хэме». 0