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    Кейрош намерен уговорить форварда вернуться в сборную Ирана

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Ирана Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош надеется, что нападающий «Рубина» Сердар Азмун вернется в национальную команду.

    Карлуш Кейрош
    Карлуш Кейрош
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    «Чемпионат мира закончился, и все эмоции должны в ближайшие два месяца сойти на нет. Конечно, получилась очень неприятная ситуация, и мне жаль, что Сердар принял решение прекратить выступать за сборную Ирана. В ближайшее время я планирую с ним поговорить и рассчитываю на его возвращение в стан национальной команды», — приводит слова Кейроша ТАСС.

    Напомним, что 23-летний футболист объявил об уходе из сборной Ирана после группового этапа чемпионата мира-2018.

    Сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира и не смогла выйти в плей-офф. Иранцы победили команду Марокко (1:0), проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1). 0

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