Кейрош намерен уговорить форварда вернуться в сборную Ирана

Главный тренер сборнойнадеется, что нападающийвернется в национальную команду.

«Чемпионат мира закончился, и все эмоции должны в ближайшие два месяца сойти на нет. Конечно, получилась очень неприятная ситуация, и мне жаль, что Сердар принял решение прекратить выступать за сборную Ирана. В ближайшее время я планирую с ним поговорить и рассчитываю на его возвращение в стан национальной команды», — приводит слова Кейроша ТАСС.

Напомним, что 23-летний футболист объявил об уходе из сборной Ирана после группового этапа чемпионата мира-2018.

Сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира и не смогла выйти в плей-офф. Иранцы победили команду Марокко (1:0), проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1). 0