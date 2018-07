Компания Nike выпустила футболки сборной Франции с двумя звездами

Американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike уже начал выпускать футболки сборнойс двумя звездами, сообщает Footy Headlines со ссылкой на радиостанцию France 1.

Сообщается, что выпущено уже более 20 тысяч футболок. Они будут доступны для покупки в понедельник, в случае если французы смогут обыграть в финале чемпионата мира-2018 Хорватию.

Первую звезду сборная Франции заработала за победу на ЧМ-1998. Тогда в финале турнира французы обыграли бразильцев со счетом 3:0.

Напомним, финальный матч чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

🇫🇷🇫🇷 Jinxed it? Nike produces two-star France shirts to be ready on Monday — exclusive pics and info: https://t.co/RItO0ipjRK