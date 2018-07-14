ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дидье ДешамТоп-3 завышенных коэффициента на финал ЧМ-2018
  • 12:18
    • Бой Гассиев — Усик может не состояться
  • 11:25
    • Сарри — новый главный тренер «Челси»
  • 09:35
    • Витиньо близок к переходу в «Фламенго»
  • 09:23
    • Трезеге: Россия прекрасно справилась с проведением чемпионата мира
  • 07:54
    • ФИФА выплатит «Локомотиву» 1,5 млн фунтов за участие игроков в ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Модрич не стремится завоевать «Золотой мяч»

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Реал Мадрид Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич перед финалом ЧМ-2018 заявил, что не стремится завоевать личные награды, в частности, «Золотой мяч».

    Лука Модрич
    Лука Модрич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Завоевать "Золотой мяч"? Я сосредоточен на успехе сборной. Когда обо мне говорят в таком контексте, это очень приятно, но на самом деле я просто хочу, чтобы победила команда. Даст бог, выиграем чемпионат. Индивидуальные награды — не то, к чему следует стремиться», — подчеркнул Модрич, которого цитирует «Чемпионат».

    «Мы в финале чемпионата мира. Это стало прямым результатом того, что к нам пришел новый тренер. Он принял команду в сложный момент, когда результаты в отборе были сомнительными. В первом же матче он дал нам веру в себя, сказал, что мы хорошие игроки, невзирая на кризис», — добавил хорват.

  • Модрич, как никто другой, заслужил «Золотой мяч» ЧМ-2018, считает Ракитич
  • Читайте по теме

    • Напомним, 15 июля в финале ЧМ Хорватия сыграет со сборной Франции. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
  • 03:28
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Англия
  • 1,95
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Увидим ли мы результативный футбол в матче за третье место?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Челси» вряд ли вздохнет с облегчением после ухода Конте Футбол «Челси»: из огня да в полымяПочему клуб долго меняет наставников? Вчера в 23:580
  • 13:57
    • Нету: Семак готов к «Зениту» на сто процентов
  • 13:41
    • Юрист раскрыл подробности ухода Сарри из «Наполи» в «Челси»
  • 13:28
    • Игрок «Манчестер Юнайтед» может вернуться в «Аякс»
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович и Надаль не доиграли, Андерсон ждет победителя в финалеРезультаты матчей очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» 01:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кому достанутся медали?
  • 3,50
    •
  • 13:14
    • Кремлев: Предоставим Усику и его команде самые лучшие условия
  • 12:58
    • Модрич не стремится завоевать «Золотой мяч»
  • 12:44
    • Далич: У нас есть небольшие травмы и мелкие проблемы
    «Зенит» празднует гол в ворота «Динамо» Футбол Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждаетРассказываем о подготовке «сине-бело-голубых» к старту нового сезона Вчера в 19:090
  • 12:28
    • Мендьета: Роналду понадобится много времени для адаптации в Серии А
  • 11:54
    • «Локомотив» продлил контракт с полузащитником
  • 11:09
    • Источник: Сарри уже подписал контракт с «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие