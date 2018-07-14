Модрич не стремится завоевать «Золотой мяч»

Полузащитникперед финалом ЧМ-2018 заявил, что не стремится завоевать личные награды, в частности, «Золотой мяч».

«Завоевать "Золотой мяч"? Я сосредоточен на успехе сборной. Когда обо мне говорят в таком контексте, это очень приятно, но на самом деле я просто хочу, чтобы победила команда. Даст бог, выиграем чемпионат. Индивидуальные награды — не то, к чему следует стремиться», — подчеркнул Модрич, которого цитирует «Чемпионат».

«Мы в финале чемпионата мира. Это стало прямым результатом того, что к нам пришел новый тренер. Он принял команду в сложный момент, когда результаты в отборе были сомнительными. В первом же матче он дал нам веру в себя, сказал, что мы хорошие игроки, невзирая на кризис», — добавил хорват.

Напомним, 15 июля в финале ЧМ Хорватия сыграет со сборной Франции. 0