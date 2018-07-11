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    Мартинес: Разница между нами и французами — сантиметры

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Франции (0:1) заявил, что может гордиться своими футболистами.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес
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    «Сегодняшний день был сложным. Игру определили моменты в штрафной площади. Второй тайм мы начали с хорошим движением, были сильнее, но пропустили гол с углового. Я убежден, что матч был равным. Французы хотели использовать контратаки, у них есть Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, но мы не позволяли им этого, контролировали игру. Разница между командами лишь в удаче. Я горжусь своими ребятами, мы боролись до последней минуты. Нужно просто принять этот результат.

    Не согласен с тем, что сборная Бельгии слабо играет при розыгрышах "стандартов" у своих ворот. Мы встречались с командами, которые сильны в этом компоненте, поэтому и пропустили пять голов после штрафных и угловых. Разница между нами и французами — сантиметры. Когда разрыв так мал, один "стандарт" действительно может повлиять на ход матча. У нас было 60% владения мячом в первом тайме и 60-70% во втором. Франция не была сильнее нас морально, но первый гол сыграл свою роль. Наверное нам нужно было играть еще шире. Не считаю, что у нас была плохая организация игры.

    Мы хотели выиграть чемпионат мира. В раздевалке все было печально. Мы могли бы справиться с тем, что предложила сборная Франции, но я не могу предъявить претензии своим игрокам. Подходим к матчу за третье место со сложными эмоциями, постараемся восстановиться за 48 часов. Нечасто выпадает шанс стать третьим в мире. У бельгийской сборной такой шанс в последний раз был в 1986 году», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

    Команда Мартинеса примет участие в матче за третье место, который состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург». 0

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