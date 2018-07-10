Де Брейне: Мы знаем, что болельщики сборной Бельгии ждут от нас многого

Полузащитники сборнойподелился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2018 с

«Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого. У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места. Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата», — цитируют «Известия» Де Брейне.

Победитель полуфинала Франция–Бельгия узнает своего соперника по решающей игре 11 июля, когда во втором полуфинале сойдутся сборные Англии и Хорватии. 0