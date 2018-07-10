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    Де Брейне: Мы знаем, что болельщики сборной Бельгии ждут от нас многого

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2018 с Францией.

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне
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    «Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого. У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места. Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата», — цитируют «Известия» Де Брейне.

    Победитель полуфинала Франция–Бельгия узнает своего соперника по решающей игре 11 июля, когда во втором полуфинале сойдутся сборные Англии и Хорватии. 0

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