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    Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ-2018

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    Хорватский футбольный союз отстранил скаута национальной команды страны Огнена Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации.

    Огнен Вукоевич
    Огнен Вукоевич
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    Также отмечается, что хорватская сторона принесла извинения России за поведение Вукоевича и защитника национальной команды Домагоя Виды.

    После победы сборной Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира Вида и Вукоевич записали видео, на котором первый скандировал «Слава Украине», а второй добавил «Эта победа за "Динамо" и за Украину».

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    • Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА. Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку с Украины». 0

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