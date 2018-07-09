Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз отстранил скаута национальной команды страныот дальнейшей работы на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации.

Также отмечается, что хорватская сторона принесла извинения России за поведение Вукоевича и защитника национальной команды Домагоя Виды.

После победы сборной Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира Вида и Вукоевич записали видео, на котором первый скандировал «Слава Украине», а второй добавил «Эта победа за "Динамо" и за Украину».

Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА. Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку с Украины». 0