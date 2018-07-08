Самедов: По поводу завершения карьеры в сборной России решил все заранее

Полузащитник сборнойрассказал, почему принял решение о завершении карьеры в национальной команде.

«По поводу завершения карьеры в сборной решил всё заранее. Через две недели мне исполняется 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребёнок. В конце концов настало время уйти. Уже нет столько сил.

После игры поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок Конфедераций, чемпионат мира — это просто потрясающе. Мы со Станиславом Черчесовым пожелали друг другу удачи», — сказал Самедов «Чемпионату».

Напомним, что 33-летний Самедов объявил об этом после поражения от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2018. 0