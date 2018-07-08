Кутепова переполняет гордость за сборную России

Защитник сборной Россииподвел итоги ЧМ-2018 для национальной команды, вылетевшей на стадии 1/4 финала.

«Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить!

Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь!

Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб, что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами.

Спасибо, страна! Спасибо, болельщики, за вашу поддержку! Вместе мы можем многое!», — написал Кутепов на своей странице в Instagram. 0