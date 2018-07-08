Черчесов поблагодарил футболистов за игру на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Жалко, что проиграли такой матч, потому что реально заслуживали больше. Мы играли с хорошей командой, хорошими игроками. Сыграли так, как планировали. Голы пропускали не те, которые надо было пропускать. Но это футбол. Благодарен футболистам за тот турнир.

50 дней пролетели почти как один день. Спасибо всем болельщикам. Можно сказать, это их заслуга, что мы так далеко прошли.

В матче было достаточно много вещей, которые мы не планировали. Соперник заставлял ошибаться.

Не было у нас лучших игроков, лучшей была команда, все достойны уважения. 23 футболиста, которые были заявлены, делали максимум. Кто-то больше играл, кто-то меньше», — сказал Черчесов в эфире Первого канала. 0