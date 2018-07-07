Джорджевич: Черчесов найдет способ обыграть Хорватию

Черногорский нападающий «Зенита»надеется, что сборная России обыграет команду Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Никто не ожидал от российской сборной, что она продержится на чемпионате мира так долго. Сила вашей команды в надежной обороне — это стало очевидно в матче против Испании.

Создавать шансы, играя с Россией, очень тяжело — подступы к штрафной закрыты, защитники действуют хорошо и уверенно, а если их и проходят, то появляется Акинфеев, который тащит все, что летит в его ворота. Думаю, это была лучшая игра России в защите.

Но, с другой стороны, в матчах против Саудовской Аравии и Египта ярко проявило себя российское нападение — нестандартные решения, реализованные моменты, отличные голы. Поэтому мне кажется, что сборная России сейчас хорошо сбалансирована во всех линиях, футболисты верят в свои силы — и это очень важно.

Так что я могу ожидать самых неожиданных вещей. Надеюсь, Россия обыграет Хорватию — Черчесов найдет для этого способ», — приводит слова Джорджевича «Спорт-Экспресс». 0