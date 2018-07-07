Бузникин: Матч с хорватами будет для россиян сложнее, чем с испанцами

Экс-форвард сборной, а нынче руководитель селекционной службысчитает, что матч с хорватами для национальной сборной будет сложнее, чем ранее с испанцами.

«В футболе все может случиться, но матч с хорватами будет для россиян сложнее, чем с испанцами, потому что хорваты играют немного иначе. Испанцы сделали ставку на контроль мяча, но остроты в атаке у них не было, а хорваты не придерживаются тотального контроля мяча, поэтому нам надо будет как-то выстраивать свою игру так, чтобы немного раскрываться и идти вперед. Нам не стоит отходить от прежнего тактического рисунка, потому что играть первым номером не имеет смысла», — цитирует «Р-Спорт» слова Бузникина.

Напомним, матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 21:00 по мск. 0