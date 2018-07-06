Саутгейт: Шведская оборона сильна и хорошо подготовлена

Главный тренер сборной Англиизаявил, что команда Швеции всегда отличалась своей целеустремленностью, а одна из сильнейших ее сторон — сильная игра в обороне.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Швеции пройдет в субботу в Самаре.

«Мы знаем, что шведы очень сильны, я участвовал в матчах против них, и всегда команда отличалась своей целеустремленностью.

Посмотрите на их результаты, в том числе победы над Италией в отборе и успех по итогам группового этапа.

Шведская оборона сильна и хорошо подготовлена. Организация их команды — это ключ. Мы знаем, какой это вызов для нас.

Сборная Англии — одна из самых молодых команд на этом чемпионате мира. Но мы совершенствуемся, мы хотим вписать свое имя в историю.

Мы одержали первую победу в плей-офф здесь, мы впервые за долгое время одержали победу в серии пенальти. Мы надеемся достичь большего», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Саутгейт заявил, что каждый российский город, в котором побывали англичане за время проведения чемпионата мира, является фантастическим.

«Я пока не могу сказать много слов про Самару, мы здесь пока только час. Каждый город в России фантастический! Мы довольны и своей базой в Репино. Стадион в Самаре тоже замечательный», — добавил главный тренер англичан. 0