«Реал» отпустит Роналду, если он публично объявит о своем желании уйти

«Реал» позволит нападающемуперейти в «Ювентус» за 100 миллионов евро, если португалец публично заявит о том, что это его личное решение, сообщает Football Italia со ссылкой на Marca, Cadena Cope и Sky Sport Italia.

Так называемая клаусула в 100 миллионов евро — это джентльменское соглашение, которое Роналду и президент клуба Флорентино Перес обсудили в январе. Оно, отмечают источники, не имеет юридической силы.

Руководство «королевского клуба» готово отпустить 33-летнего футболиста, но только в том случае, если он проведет пресс-конференцию, в ходе которой озвучит свое желание и объяснит, что оно вызвано не проблемами в команде, а его личным стремлением получить новый вызов.

Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В его составе он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги чемпионов. 0