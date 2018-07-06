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    «Реал» отпустит Роналду, если он публично объявит о своем желании уйти

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    «Реал» позволит нападающему Криштиану Роналду перейти в «Ювентус» за 100 миллионов евро, если португалец публично заявит о том, что это его личное решение, сообщает Football Italia со ссылкой на Marca, Cadena Cope и Sky Sport Italia.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Так называемая клаусула в 100 миллионов евро — это джентльменское соглашение, которое Роналду и президент клуба Флорентино Перес обсудили в январе. Оно, отмечают источники, не имеет юридической силы.

    Руководство «королевского клуба» готово отпустить 33-летнего футболиста, но только в том случае, если он проведет пресс-конференцию, в ходе которой озвучит свое желание и объяснит, что оно вызвано не проблемами в команде, а его личным стремлением получить новый вызов.

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    • Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В его составе он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги чемпионов. 0

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