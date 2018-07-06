ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна четвертьфинальный матч ЧМ-2018.

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Феллайни, Витсель, Шадли, Де Брейне, Азар, Лукаку.

Встреча пройдет в Казани. Начало матча — в 21.00 мск. Главный арбитр встречи — серб Милорад Мажич.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с Францией.

По мнению букмекеров, Бразилия является фаворитом матча. Коэффициент на ее победу — 2,1, тогда как на успех Бельгии — 3,80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0