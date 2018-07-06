Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/4 финала ЧМ-2018 6 июля

Бразилия
На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии попала в группу E, где ее соперниками были Швейцария, Коста-Рика и Сербия.
Сыграв вничью со швейцарцами (1:1), бразильцы обыграли Коста-Рику (2:0) и Сербию (2:0) и с семью набранными очками вышли в плей-офф.
В 1/8 финала команда Тите выиграла у Мексики (2:0), которой забила два гола — во втором тайме отличились Неймар и Роберто Фирмино.
Заметим, что Марсело и Дуглас Коста, пропускавшие игру с мексиканцами, уже тренируются в общей группе.
Бельгия
Футболисты сборной Бельгии стали победителями группы G, набрав максимально возможное количество очков.
«Красные дьяволы» начали свой турнирный путь с победы над Панамой (3:0), после чего выиграли у Туниса (5:2) и Англии (1:0).
В 1/8 финала подопечным Роберто Мартинеса пришлось хорошенько постараться, чтобы пройти Японию (3:2).
Дело в том, что во втором тайме бельгийцы проигрывали 0:2, но усилиями Яна Вертонгена, Маруана Феллайни и Насера Шадли склонили чашу весов в свою пользу.
Прогноз
Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бразилии — 2,13, победа сборной Бельгии — 3,70, ничья — 3,50.
«Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,87, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,03.
Как видим, букмекеры не ожидают результативной игры. Вероятно, это связано с тем, что «селесао» провели три подряд игры без пропущенных мячей.
Однако давайте не забывать, что те же Коста-Рика и Сербия имели возможности для взятия ворот Алиссона, да и Мексике в некоторых моментах откровенно не везло.
Атака бельгийцев куда мощнее. Азар и Де Брейне способны врываться в свободные пространства и создавать угрозы для чужих ворот.
Не забываем, что у Бразилии уже довольно возрастная линия обороны. Кроме того, ей не поможет дисквалифицированный Каземиро, что тоже добавит головной боли Тите.
Мы ожидаем, что Бельгия забьет один или два мяча, но и сама вряд ли сохранит ворота на замке, учитывая то, как они играла в защите против Японии. Мы ставим на «обе команды забьют» за 1,81.
Также интересно выглядит ставка «индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 1» за 1,81. 0