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    Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/4 финала ЧМ-2018 6 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Бельгии
    Прогноз на Бразилия — Бельгия
    Тьяго Силва
    В пятницу, 6 июля, сборная Бразилии встретится с командой Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет на «Казань Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Бельгия.
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    Бразилия

    На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии попала в группу E, где ее соперниками были Швейцария, Коста-Рика и Сербия.

    Сыграв вничью со швейцарцами (1:1), бразильцы обыграли Коста-Рику (2:0) и Сербию (2:0) и с семью набранными очками вышли в плей-офф.

    В 1/8 финала команда Тите выиграла у Мексики (2:0), которой забила два гола — во втором тайме отличились Неймар и Роберто Фирмино.

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    • Заметим, что Марсело и Дуглас Коста, пропускавшие игру с мексиканцами, уже тренируются в общей группе.

    Бельгия

    Футболисты сборной Бельгии стали победителями группы G, набрав максимально возможное количество очков.

    «Красные дьяволы» начали свой турнирный путь с победы над Панамой (3:0), после чего выиграли у Туниса (5:2) и Англии (1:0).

    В 1/8 финала подопечным Роберто Мартинеса пришлось хорошенько постараться, чтобы пройти Японию (3:2).

    Дело в том, что во втором тайме бельгийцы проигрывали 0:2, но усилиями Яна Вертонгена, Маруана Феллайни и Насера Шадли склонили чашу весов в свою пользу.

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бразилии — 2,13, победа сборной Бельгии — 3,70, ничья — 3,50.

    «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,87, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,03.

    Все прогнозы на футбол

    Как видим, букмекеры не ожидают результативной игры. Вероятно, это связано с тем, что «селесао» провели три подряд игры без пропущенных мячей.

    Однако давайте не забывать, что те же Коста-Рика и Сербия имели возможности для взятия ворот Алиссона, да и Мексике в некоторых моментах откровенно не везло.

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    • Атака бельгийцев куда мощнее. Азар и Де Брейне способны врываться в свободные пространства и создавать угрозы для чужих ворот.

    Не забываем, что у Бразилии уже довольно возрастная линия обороны. Кроме того, ей не поможет дисквалифицированный Каземиро, что тоже добавит головной боли Тите.

    Мы ожидаем, что Бельгия забьет один или два мяча, но и сама вряд ли сохранит ворота на замке, учитывая то, как они играла в защите против Японии. Мы ставим на «обе команды забьют» за 1,81.

    Также интересно выглядит ставка «индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 1» за 1,81. 0

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