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    Билялетдинов: Для Смолова в плане отъезда в Европу еще не все потеряно

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов
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    На домашнем чемпионате мира Смолов принял участие во всех 4 матчах сборной России, но результативными действиями не отличился.

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    • «Не знаю, на какое будущее рассчитывает сам Федор, но если футболисту поступает предложение, то нужно учитывать, совпадает ли видение футбола у игрока и тренера. Если, по мнению футболиста, совпадает, то почему бы и не перейти?

    Не думаю, что кто-то оценивает игрока исключительно в рамках одного турнира. За футболистами следят на протяжении длительного времени, год-два, так что для Федора в плане отъезда в Европу еще не все потеряно», — приводит слова игрока литовского «Тракая» «Спорт-Экспресс».

    В сезоне 2017/18 Смолов провел за «Краснодар» 22 матча, в которых отличился 14 голами и 5 результативными передачами. 0

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