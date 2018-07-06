Билялетдинов: Для Смолова в плане отъезда в Европу еще не все потеряно

Бывший полузащитник «Локомотива»прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к нападающему «Краснодара»

На домашнем чемпионате мира Смолов принял участие во всех 4 матчах сборной России, но результативными действиями не отличился.

«Не знаю, на какое будущее рассчитывает сам Федор, но если футболисту поступает предложение, то нужно учитывать, совпадает ли видение футбола у игрока и тренера. Если, по мнению футболиста, совпадает, то почему бы и не перейти?

Не думаю, что кто-то оценивает игрока исключительно в рамках одного турнира. За футболистами следят на протяжении длительного времени, год-два, так что для Федора в плане отъезда в Европу еще не все потеряно», — приводит слова игрока литовского «Тракая» «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2017/18 Смолов провел за «Краснодар» 22 матча, в которых отличился 14 голами и 5 результативными передачами. 0