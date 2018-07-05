Дзагоев: Надеюсь, что в матче с хорватами сможем показать свой футбол

Полузащитник национальной сборной России Алан Дзагоев рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Напомним, что в матче открытия турнира Дзагоев получил травму и пропустил последующие встречи.

«Вчера дала о себе знать старая травма спины. Но сегодня я тренировался в общей группе. Все хорошо. Готов к игре.

Я считаю, что в России проходит отличный Чемпионат мира. Те, кто выбыли из борьбы, наверное, сделали это по делу. Те же шведы, хорваты изначально не считались фаворитами турнира, но на поле оказались сильнее.

Я был с командой, поддерживал ее. Каждый вносит свою лепту в победу — и те, кто попадает в состав, и те, кто остаются в запасе. На таких турнирах только командными действиями можно чего-то добиться.

Рассчитываем ли дойти до финала после победы над Испанией? Как говорится, аппетит приходит во время еды. Почему бы и нет?

Ближе к игре Станислав Саламович (Черчесов. — Прим.) скажет нам, как мы будем играть. Наброски уже есть. Надеюсь, что в матче с хорватами у нас получится показать свой футбол.

Что же касается встречи со сборной Испании, то играть с ней по-другому — не вариант, так как она всегда "сажает" соперников на контроль мяча.

Все видят, что у нас сплоченный коллектив. Если бы это было не так, то, думаю, мы не добились того, что есть сейчас. Когда я был травмирован, то в команде меня поддерживали, интересовались здоровьем», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0