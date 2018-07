Экс-игрок сборной Англии вошел в тренерский штаб «Фулхэма»

Бывший полузащитник сборной Англиивошел в тренерский штаб «Фулхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

37-летний Паркер выступал за «дачников» с 2013 по 2017 годы, после чего завершил карьеру.

Прошлый сезон он проработал в академии «Тоттенхэма».

В «Фулхэме» Паркер займет должность ассистента главного тренера Славиши Йокановича и будет работать с первой командой клуба.

Напомним, что по итогам сезона-2017/18 «Фулхэм» вышел в Премьер-лигу.

