Дзюба хочет идти еще дальше на ЧМ-2018

Нападающий сборной Россиипосле победы над Испанией (1:1, 4:3 — по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 заявил, что настроен на успех и в четвертьфинале.

«Знаете, великие моменты происходят при великих возможностях. Сегодня у нас была великая возможность, мы это знали. Мы счастливы, что это сделали. Это космос. Я горжусь, что нахожусь в этой команде. Мужики красавцы!

А Испания все команды мира заставляет прижиматься. Мы верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут победить класс. На скамейке половина игроков чуть в обморок не падала. Договаривались держать друг друга.

Попросили Виталия Леонтьевича все время играть в "Лужниках", но так вроде нельзя. Давайте просто насладимся и порадуемся. Столько всего за эти годы вытерпели, столько критики. Давайте кайфанем!

Мы хотим идти дальше, аппетит приходит во время еды. Да, там Хорватия и Дания, а хорваты вообще топ. Но и Испания топ. Но на родной земле в любой игре любая команда может победить», — приводит слова Дзюбы «Р-Спорт». 0