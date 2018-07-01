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    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    Дзюба хочет идти еще дальше на ЧМ-2018

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Испанией (1:1, 4:3 — по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 заявил, что настроен на успех и в четвертьфинале.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Знаете, великие моменты происходят при великих возможностях. Сегодня у нас была великая возможность, мы это знали. Мы счастливы, что это сделали. Это космос. Я горжусь, что нахожусь в этой команде. Мужики красавцы!

    А Испания все команды мира заставляет прижиматься. Мы верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут победить класс. На скамейке половина игроков чуть в обморок не падала. Договаривались держать друг друга.

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    Мы хотим идти дальше, аппетит приходит во время еды. Да, там Хорватия и Дания, а хорваты вообще топ. Но и Испания топ. Но на родной земле в любой игре любая команда может победить», — приводит слова Дзюбы «Р-Спорт». 0

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