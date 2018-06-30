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    Смертин верит в победу сборной России над Испанией

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между подопечными Станислава Черчесова и командой Испании сказал, что верит в победу россиян.

    Алексей Смертин
    Алексей Смертин
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    «На данный момент результаты сборной России меня не удивляют. Я изначально рассчитывал, что команда выйдет в плей-офф. В действиях команды на поле чувствовалась уверенность — игроки казались непринужденными, особенно в двух первых матчах. Сборная сумела справиться с давлением. В любом случае, мы уже впервые в российской истории вышли в плей-офф.

    Да, на бумаге Испания — фаворит, но у России есть свой стиль, который может помочь нам победить. Уверен, наши ребята не будут расслабляться на поле и смогут удивить соперника. Да, мы никогда не побеждали Испанию на таком уровне, но однажды пора начать», — цитирует Goal Смертина.

    Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборные Испании и России проведут матч плей-офф турнира 1 июля на московском стадионе «Лужники». 0

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