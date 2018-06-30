Смертин верит в победу сборной России над Испанией

Бывший полузащитник сборнойв преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между подопечнымии командойсказал, что верит в победу россиян.

«На данный момент результаты сборной России меня не удивляют. Я изначально рассчитывал, что команда выйдет в плей-офф. В действиях команды на поле чувствовалась уверенность — игроки казались непринужденными, особенно в двух первых матчах. Сборная сумела справиться с давлением. В любом случае, мы уже впервые в российской истории вышли в плей-офф.

Да, на бумаге Испания — фаворит, но у России есть свой стиль, который может помочь нам победить. Уверен, наши ребята не будут расслабляться на поле и смогут удивить соперника. Да, мы никогда не побеждали Испанию на таком уровне, но однажды пора начать», — цитирует Goal Смертина.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборные Испании и России проведут матч плей-офф турнира 1 июля на московском стадионе «Лужники». 0