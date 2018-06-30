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    Маскерано: Французы оказались сильнее, нужно принять это с честью

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    Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано признал, что футболисты сборной Франции оказались сильнее его команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Хавьер Маскерано
    Хавьер Маскерано
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    Встреча, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Франции, которая вышла в четвертьфинал.

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    • После матча Маскерано заявил об окончании карьеры в сборной Аргентины.

    «Нужно было действовать по-другому. Но хочу сказать спасибо всем нашим ребятам.

    Жаль, что так и не смог завоевать титул со сборной. Теперь пришло время двигаться дальше и наслаждаться жизнью.

    Я спокоен. Делал для команды всё, что в моих силах, как и вся команда, но соперник был силен. И, как это ни грустно, сильнее нас.

    Действительно, они очень хорошо подготовились. Нужно это принять с честью», — сказал Маскерано «Р-Спорт». 0

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