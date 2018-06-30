Джуру: Матч со Швецией — это новый шанс для Швейцарии

Защитник сборной Швейцарииподелился мнением по поводу предстоящего матча против Швеции в 1/8 финала ЧМ.

«Следующий матч — это новый шанс для нас. Против нас будет играть сильный соперник, так что шансы обеих команд на выход в четвертьфинал равны.

Мне не сложно было принять роль запасного, мне не очень везло с травмами, и те футболисты, которые были на поле, хорошо справились со своей ролью, ведь мы команда.

Мне уже 31 год, я многое пережил в футболе, так что я не испытываю стресса, я спокоен перед игрой», — цитирует Джуру ТАСС.

Матч между Швейцарией и Швецией состоится 3 июля в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 (мск). 0