Хавбек сборной Англии уехал с ЧМ-2018 ради рождения третьего ребенка

Полузащитник сборной Англиивозвращается на родину с чемпионата мира в России в связи с тем, что его супруга должна родить ребенка, сообщает Daily Mail.

Англичане в четверг в Калининграде уступили команде Бельгии в матче группы G со счетом 0:1, Делф провел на поле все 90 минут.

По данным издания, Делф заранее «отпросился» у главного тренера англичан Гарета Саутгейта, кроме того, полузащитник заявлял, что всегда будет ставить семью на первое место.

Это уже третий ребенок Фабиана Делфа и его жены Натали. Как ожидается, девушка родит 30 июня.

Англичане в 1/8 финала турнира сыграют со сборной Колумбии, игра пройдет 3 июля на московском стадионе «Спартак». Если сборная сможет пройти в четвертьфинал, полузащитник прилетит обратно.

На чемпионате мира в России Делф сыграл в двух матчах: против Панамы (6:1) и Бельгии (0:1). 0