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    СМИ: «Реал» снизил сумму отступных за Роналду

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    Руководство «Реала» снизило сумму отступных за лидера команды Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Как сообщает OK Diario, данное решение было принято по договоренности с португальским футболистом.

    Ранее в контракте было прописано, что Роналду может быть продан за 1 миллиард евро, теперь же желающим подписать португальца придется выложить всего лишь 120 миллионов евро.

    При этом «Реал» не готов продавать Роналду «Барселоне» и ПСЖ, а потому для них сумма отступных остается прежней.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду отказался от предложения «Реала» по новому контракту и может покинуть мадридский клуб. 1

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