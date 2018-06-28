СМИ: «Реал» снизил сумму отступных за Роналду

Руководствоснизило сумму отступных за лидера команды

Как сообщает OK Diario, данное решение было принято по договоренности с португальским футболистом.

Ранее в контракте было прописано, что Роналду может быть продан за 1 миллиард евро, теперь же желающим подписать португальца придется выложить всего лишь 120 миллионов евро.

При этом «Реал» не готов продавать Роналду «Барселоне» и ПСЖ, а потому для них сумма отступных остается прежней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду отказался от предложения «Реала» по новому контракту и может покинуть мадридский клуб. 1