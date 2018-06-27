ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Сборныеобъявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами, Шачири, Джемаили, Эмболо, Гавранович.

Коста-Рика: Навас, Уостон, Д. Гонсалес, Акоста, Гусман, Борхес — Овьедо, Колиндрес, Гамбоа, Брайан Руис, Кэмпбелл.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Матч пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции.

Напомним, после двух туров у Швейцарии — 4 очка, у Костарики — 0. Также в группе Е у Бразилии — 4 очка, у Сербии — 3 очков.

Букмекеры отдают преимущество в матче сборной Швейцарии. Коэффициент на ее победу — 1,57. Триумф Коста-Рики оценивается в среднем в 7,60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0