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    Швейцария — Коста-Рика: команды назвали стартовые составы

    ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Швейцарии и Коста-Рики объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Джердан Шакири
    Джердан Шакири
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    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами, Шачири, Джемаили, Эмболо, Гавранович.

    Коста-Рика: Навас, Уостон, Д. Гонсалес, Акоста, Гусман, Борхес — Овьедо, Колиндрес, Гамбоа, Брайан Руис, Кэмпбелл.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Матч пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции.

    Напомним, после двух туров у Швейцарии — 4 очка, у Костарики — 0. Также в группе Е у Бразилии — 4 очка, у Сербии — 3 очков.

    Букмекеры отдают преимущество в матче сборной Швейцарии. Коэффициент на ее победу — 1,57. Триумф Коста-Рики оценивается в среднем в 7,60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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