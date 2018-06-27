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    Швейцария — Коста-Рика. Прогноз и ставки на тотал матча чемпионата мира по футболу 27 июня

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    Команда Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата мира сразится со сборной Коста-Рики. Начало поединка намечено на 21:00 по Москве. Прогноз на Швейцария — Коста-Рика.
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    Швейцария

    В стартовом поединке на мундиале сборная Швейцария смогла устоять в матче с грозным соперником — сборной Бразилией (1:1). Проигрывая после первого тайма подопечные Владимира Петковича сравняли счет на 50 минуте и удержали приемлемый для себя результат.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В игре с сербами «крестоносцы» пропустили уже на 5 минуте матча, но во второй половине игры переломили ход поединка. Сравняли счет в начале второго тайма, а в самом конце встречи смогли вырвать победу благодаря голу Джердана Шакири.

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  • 23/06/2018

    • Непосредственно перед ЧМ-2018 сборная Швейцария провела два контрольных поединка. Сначала одолела Японию со счетом 2:0, а затем сыграла вничью с Испанией (1:1).

    Забивная серия альпийской команды насчитывает уже шесть матчей кряду. Последний раз она уходила с поля не распечатав ворота противника в ноябре 2017 года в стыковом поединке с Северной Ирландией (0:0).

    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики в проведенных матчах ЧМ-2018 не смогла распечатать ворота соперников. На старте турнира латиноамериканцы уступили сборной Сербии со счетом 0:1, а во втором поединке проиграли бразильцам — 0:2.

    Перед началом мундиаля костариканцы провели три спарринга. В начале июня они переиграли Северную Ирландию (3:0), а через несколько дней проиграли два матча подряд (Англии — 0:2 и Бельгии — 1:4).

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    • Команда Оскара Рамиреса утратила шанс пробиться в плей-офф розыгрыша. И в оставшемся поединке Коста-Рика будет биться только за престиж, а также постарается забить гол.

    Прогноз

    Оппоненты неплохо действуют в обороне, но в атаке у этих двух сборных есть проблемы, особенно у латиноамериканце, которые еще не забили на мундиале.

    Вероятнее всего, что предстоящий поединок не будет особо результативным. Поэтому, мы рекомендуем поставить на ТМ 2,5 за 1,67.

    Еще можно рискнуть и сделать ставку на — Коста-Рика забьет: да за 1,79, т.к. костариканцы будут стараться закрыть ноль в графе забитых мячей. 0

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