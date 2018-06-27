Лосано: Я думаю, что шведам просто повезло с голами

Нападающий сборной Мексикизаявил, что футболистам его команды нужно перенастроиться и собраться с мыслями после поражения от команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира.

Мексиканцы в среду в Екатеринбурге проиграли шведам со счетом 0:3 и, заняв второе место в группе, вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграют с победителем квартета E, в котором выступают сборные Бразилии, Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.

«Я думаю, что шведам повезло с голами, если говорить по игре. В любом случае нам есть что улучшить и, уверен, наш тренер знает что делать.

Мы должны сейчас перенастроиться, собраться с мыслями, поднять голову после этого проигрыша и готовиться к плей-офф», — цитирует Лосано «Р-Спорт». 0