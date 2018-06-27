Ерохин пропустил тренировку сборной России

В Новогорске сегодня проходит тренировка сборной, которая готовится к встрече св 1/8 финала чемпионата мира.

Сегодняшнюю тренировку команда проводит без полузащитника Александра Ерохина, сообщает официальный Twitter российской сборной.

Накануне Ерохин также пропустил тренировочное занятие. Причиной тому стали незначительные проблемы со стопой у футболиста.

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля. Начало игры в 17:00 по московскому времени.

Тренировка начинается. В занятии не принимает участие Александр Ерохин pic.twitter.com/uxv7yOzlQb — Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

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