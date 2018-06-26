Ван Марвейк объявил об уходе из сборной Австралии

Главный тренер сборной Австралииобъявил об уходе со своего поста.

Голландский специалист принял команду в январе этого года, сменив Анге Постекоглу.

На чемпионате мира-2018 австралийцы не смогли выйти из группы, набрав 1 очко в трех играх (1:2 с Францией, 1:1 с Данией, 0:2 с Перу).

«Это не успех, но и не провал. Все видели, как мы играли и заслужили комплименты. Но игры с комплиментами не выигрываются, только с голами. А с этим у нас были проблемы.

Мне понравился период работы с ребятами, я многому у них научился», — цитирует официальный сайт Федерации футбола Австралии ван Марвейка. 0