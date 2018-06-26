Быстров: Черчесов мог и не взять Дзюбу на ЧМ, но повлияло мнение народа

Бывший полузащитник сборной Россиисчитает, чтозря критикуют за его игру на чемпионате мира.

В заключительном матче группового этапа российская сборная уступила Уругваю (0:3) и заняла второе место в группе А. В 1/8 финала россияне сыграют с Испанией.

«Честно говоря, никого бы не выделял. Дзюба сыграл хорошо, цеплялся за мячи. Смолов удачно вышел на замену, выполнил объем работы. Все старались. Кто-то выпадал. Кто-то смотрелся лучше.

Просто психологически каждый себя готовил к 1/8 финала. Тем более все неудачно складывалось уже в самом начале.

Да, пытались переломить ход встречи, выправить ситуацию. Однако было видно, что наша сборная играла с запасом.

В Дзюбу еще полгода никто не верил? Это решение главного тренера. Черчесов же мог вообще не взять Дзюбу на чемпионат мира. До этого наигрывал Заболотного.

Но все равно мнение народа, шум-гам как-то повлияли на эту ситуацию. Сейчас Дзюба в команде. Хорошо играет. Но и Смолов, считаю, смотрится прилично.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Даже в матче с Саудовской Аравией. Многие его критиковали за то, что он не забил. Но можно и без голов приносить пользу команде, выполнять большой объем работы, напрягать защитников.

А уже свежие футболисты должны выходить со скамейки и добивать. Сейчас нужно всю силу показать в 1/8 финала», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. 0