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    Быстров: Черчесов мог и не взять Дзюбу на ЧМ, но повлияло мнение народа

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    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что Федора Смолова зря критикуют за его игру на чемпионате мира.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
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    В заключительном матче группового этапа российская сборная уступила Уругваю (0:3) и заняла второе место в группе А. В 1/8 финала россияне сыграют с Испанией.

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    • «Честно говоря, никого бы не выделял. Дзюба сыграл хорошо, цеплялся за мячи. Смолов удачно вышел на замену, выполнил объем работы. Все старались. Кто-то выпадал. Кто-то смотрелся лучше.

    Просто психологически каждый себя готовил к 1/8 финала. Тем более все неудачно складывалось уже в самом начале.

    Да, пытались переломить ход встречи, выправить ситуацию. Однако было видно, что наша сборная играла с запасом.

    В Дзюбу еще полгода никто не верил? Это решение главного тренера. Черчесов же мог вообще не взять Дзюбу на чемпионат мира. До этого наигрывал Заболотного.

    Но все равно мнение народа, шум-гам как-то повлияли на эту ситуацию. Сейчас Дзюба в команде. Хорошо играет. Но и Смолов, считаю, смотрится прилично.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Даже в матче с Саудовской Аравией. Многие его критиковали за то, что он не забил. Но можно и без голов приносить пользу команде, выполнять большой объем работы, напрягать защитников.

    А уже свежие футболисты должны выходить со скамейки и добивать. Сейчас нужно всю силу показать в 1/8 финала», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. 0

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