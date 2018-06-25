ЧМ-2018. Уругвай — Россия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17.00. Главный арбитр матча — Маланг Дьедиу из Сенегала.

Напомним, в этом матче решится судьба первого места в группе. Российскую сборную для сохранения первой строчки устроит победа или ничья.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в матче отдают небольшое преимущество сборной Уругвая. Коэффициент на ее триумф — 2,80. Победа России оценивается в среднем в 2,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.