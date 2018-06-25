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    Алексей Миранчук, Черышев и Дзюба — в основе сборной России на матч с Уругваем

    ЧМ-2018. Уругвай — Россия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и России на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Кавани.

    Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

    Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17.00. Главный арбитр матча — Маланг Дьедиу из Сенегала.

    Напомним, в этом матче решится судьба первого места в группе. Российскую сборную для сохранения первой строчки устроит победа или ничья.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Букмекеры в матче отдают небольшое преимущество сборной Уругвая. Коэффициент на ее триумф — 2,80. Победа России оценивается в среднем в 2,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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