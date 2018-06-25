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    Уругвай — Россия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 25 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Уругвая
    Прогноз на Уругвай — Россия
    Роман Зобнин и Артем Дзюба
    В понедельник, 25 июня, сборная России сыграет с командой Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы А, которая пройдет в Самаре, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Уругвай — Россия.
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    Уругвай

    Сборная Уругвая — одна из главных загадок группового этапа ЧМ-2018. Родриго Бентанкур после матча с Египтом (1:0) обмолвился о проблемах с акклиматизацией, но всерьез его слова почти никто не воспринял. Тем не менее проблемы с «физикой» команды Оскара Табареса бросаются в глаза. Почему? Возможно, опытный специалист мог прогадать с формой. Второй вариант кажется более правдоподобным: данный темп – это лишь форсирование формы для последующих стадий, то есть осознанное решение. Тем более, по матчу с Саудовской Аравией были заметны отрезки, когда уругвайцы «взрывались» и явно работали на износ.

    Табарес очень внимательно изучил матч Саудовской Аравии с Россией и без проблем переиграл соперника тактически — Суарес и Ко отдали аутсайдеру мяч и рассчитывали на игру на перехватах без намека на тотальное владение и длительные позиционные атаки. Это и принесло «чарруа» важные три очка и путевку в 1/8 финала.

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    К слову, во втором тайме встречи с Саудовской Аравией (1:0) Табарес произвел замены и проверил другую модель, которая может пригодиться в игре с Россией. А она важна, поскольку в 1/8 Уругваю могут достаться Испания или Португалия (не секрет, что уругвайцы хотят сыграть с последними, т.к. закрыть одного Роналду проще, чем закрыть 11 испанцев). Так вот — тренер использовал концепцию «домашних латералей», которые не так часто совершают маневры к чужой штрафной. Это будет полезно, учитывая активность Марио Фернандеса, Самедова и Черышева на своих бровках.

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    • Второй момент — оттянутая позиция Весино, что говорит о намерении Табареса оказывать основное сопротивление сопернику уже в зоне трекварти, дабы давать пространство для потенциальных контратак. Из этого, кстати, и исходит как таковое отсутствие чрезмерно высокого прессинга со стороны пары нападающих. Третье — выход Торрейры, который освободил креативного Бентанкура от ноши оборонительных действий, а расслабленный Бентанкур – мощное оружие, которое может выстрелить в решающий момент.

    Россия

    Если от Уругвая ждали побед в двух стартовых матчах ЧМ, то россияне честно признаться, удивили весь мир. Все говорили о проблемах Станислава Черчесова, но оказалось, что проблемы — у его соперников. Да, мы пока не играли с топ-сборными, но до мундиаля нам прогнозировали борьбу в игре с Саудовской Аравией и поражение в игре с Египтом Мо Салаха. А на деле — 5:0 против аравийцев и 3:1 — с «фараонами».

    И в первом, и во втором матчах россияне сыграли по одной схеме и с отказом от контроля мяча — мол, пусть им владеет команда, у которой есть проблемы с позиционным нападением. Против Египта мы не увидели и интенсивного прессинга, учитывая преимущество атакующей линии подопечных Эктора Купера в скорости. По итогам матча наши футболисты владели мячом 46% игрового времени, что доставило много хлопот египтянам с их возрастными крайними защитниками и не готовым заниматься оборонительной работой Салахом.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Перед Уругваем Черчесову вновь придется поломать голову. И не только по тактике. Под вопросом участие в матче Александра Головина — хавбек рискует пропустить первый матч плей-офф, если в третьем туре получит желтую карточку. Станет ли тренерский штаб ломать то, что приносит плоды и по-настоящему работает — вопрос.

    Прогноз

    Уругвай – первый по-настоящему серьезный наш соперник на этом чемпионате мира. И букмекеры отдают предпочтение не хозяевам мундиаля — 3,00. Победа Уругвая оценивается в 2,70, ничья — в 3,10.

    Россияне благодаря двум победам сбросили оковы результата и получили шикарную возможность отрепетировать матч 1/8 финала без угрозы закончить турнир. А репетировать должны все лучшие. Те, кто разгромил Саудовскую Аравию и не оставил шансов Египту. Считаем, что Александр Головин все-таки сыграет в Самаре, и у нас будут неплохие шансы на то, чтобы удивить латиноамериканцев.

  • ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
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  • 19/06/2018

    • Уверены, что Россия, у которой на ЧМ пока все прекрасно с физикой, способна перебегать Уругвай как минимум в первом тайме. Ставим на ничью после первых 45 минут за 1,98 и тотал первого тайма меньше 1,5 за 1,29. Все основные события, скорее всего, развернутся во второй половине.

    Еще один любопытный вариант — победа России в один мяч или ничья за 1,82. Верим!

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    1,90
  • Саудовская Аравия – Египет
  • Сегодня в 17:00
    •  1,85
  • Уругвай — Россия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,41
  • Иран — Португалия
  • Сегодня в 21:00
    •  3,00
  • Испания – Марокко
  • Сегодня в 21:00
    •  1,67
  • Австралия – Перу
  • Завтра в 17:00
    •  2,61
  • Дания – Франция
  • Завтра в 17:00
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    Футбол. Прогноз на Уругвай — Россия. В понедельник, 25 июня, сборная России сыграет с командой Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы А, которая пройдет в Самаре, начнется в 17:00 по московскому времени.
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