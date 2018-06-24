Короче, ЧМ. 23 и 24 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Что ни день на чемпионате мира, то грубая судейская ошибка. В субботу рефери ошибочно назначил пенальти в ворота Туниса в матче африканцев с Бельгией, а потом еще один арбитр не поставил 11-метровый в ворота Германии.

Бельгия по-прежнему в порядке. 23 июня «красные дьяволы» Роберто Мартинеса уничтожили Тунис — 5:2 (фото, видео). Над «красно-белыми» издевались Азар, Де Брейне, но особенно старался Лукаку. Ромелу оформил дубль — теперь на его счету 17 голов в 11 последних матчах. Неплохо, да? А еще стал первым игроком на турнире, забившим всеми частями тела, которыми официально разрешено забивать.

Хочу знать больше! Они могут выиграть чемпионат мира

Мексика разобралась с Южной Кореей и на 99% гарантировала себе путевку в плей-офф — 2:1 (фото, видео). Игра шла до первой ошибки, и её совершил правый защитник корейцев Ли Ен — сыграл рукой после передачи Чичарито с края штрафной, а Карлос Вела реализовал пенальти. Это был 14-й пенальти на этом чемпионате мира. Рекорд. Во втором тайме Чичарито открылся на левом фланге, одним касанием обыграл защитника и расстрелял ворота Ю, а точку в поединке поставил кореец Сон. Правда, его мяч уже ничего не решал.

Сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию и вернулась в борьбу за выход из группы — 2:1 (фото, видео). Йоахим Лев после стартового провала сделал четыре изменения в составе, и в первые 10 минут показалось, что у Бундестим все будет тип-топ. Но... После стартового штурма немцы начали «привозить» контратаки на свои ворота, и в одной из них, после чудовищного обреза Крооса, отличился Тойвонен. Через три минуты после рестарта игры Германия забила свой первый мяч на ЧМ — спасибо коленке Ройса. А второго пришлось ждать до 95-й минуте — вы должны увидеть эту красоту в исполнении Крооса! Пожалуй, по драматизму это пока лучшая игра всего чемпионата.

Это всё?

На ЧМ-2018 уже назначено больше пенальти, чем за весь ЧМ-2014 — 14. В ЮАР было 13. Наибольшее количество пенальти, назначенных на одном чемпионате мира, — 18. Подобное случалось в 1990, 1998 и 2002 годах.

И для смеха — легендарного защитника «Барселоны» и сборной Испании Карлеса Пуйоля не пустили в эфир иранского телеканала IRTV из-за длинных волос. Местным телевизионным компаниям не разрешают пускать в эфир людей, чья внешность может вызвать вопросы у мусульман. К нам можно, Карлес, скорее к нам!

Что сегодня?

Англия — Панама. Уровень команд настолько разнится, что здесь бессмысленно верить в сенсацию. Да, неожиданностей на этом чемпионате много, но это история не про матч Англия — Панама. Пока удивляют лишь представители арабского мира и латиноамериканцы — и исключительно с отрицательной стороны. Англичан в их компании нет. И не будет. Когда у «львов» с самого начала идет игра, то все замечательно. Смотрим трансляцию из Нижнего Новгорода с 15:00.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Япония — Сенегал. Япония в первом туре удивила — колумбийцы начали расхлябанно, что привело к удалению Санчеса. Это не предопределило итоговый результат, но на игру «кофейщиков» повлияло. Сенегал также удивил, перестреляв мощную сборную Польши с Робертом Левандовски в составе. А это дорогого стоит. И сегодня Сенегал видится нам однозначным фаворитом. Смотрим матч в Екатеринбурге в 18:00.

Польша — Колумбия. Многие понимали, что Польше будет трудно с Сенегалом — и африканцы показали, что могут стать открытием ЧМ-2018. А ведь Садио Мане провел средний матч для себя. Польша выглядела безликой. Изменится ли что-то против Колумбии, у которой в прекрасной форме пребывает Радамель Фалькао? Колумбия выглядит фаворитом в этой встрече. Начало матча — в 21:00.

Кстати, где смотреть?

Англия — Панама — Первый канал, 14:45

Япония — Сенегал — Матч ТВ, 17:45

Польша — Колумбия – Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Камбэк Германии, бельгийская феерия и юбилей Чичарито

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