ЧМ-2018. Польша — Колумбия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы сборныхна матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы H пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики.

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Ранее в этой же группе Япония и Сенегал сыграли вничью со счетом 2:2.

Букмекеры в предстоящем матче отдают преимущество Колумбии. Коэффициент на ее триумф – 2,30. Победа Польши оценена коэффициентом – 3,60. Прогноз экспертов LiveSport.Ru – здесь.

Следить за ходом матча можно тут.