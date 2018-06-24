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    Хамес Родригес сыграет против Польши с первых минут

    ЧМ-2018. Польша — Колумбия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Колумбии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны составы сборных Польши и Колумбии на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес
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    Встреча группы H пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики.

    Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки.

    Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

    Ранее в этой же группе Япония и Сенегал сыграли вничью со счетом 2:2.

    Букмекеры в предстоящем матче отдают преимущество Колумбии. Коэффициент на ее триумф – 2,30. Победа Польши оценена коэффициентом – 3,60. Прогноз экспертов LiveSport.Ru – здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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