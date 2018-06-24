Япония — Сенегал 2:2, обзор матча

Сборнаясыграла вничью с командойв матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы H, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

Первый гол уже на 11-й минуте забили африканцы. Юссуф Сабали выиграл подбор на краю штрафной и нанес удар прямо в Эйдзи Кавасиму, тот отбил мяч в колено Садио Мане, после чего сфера оказалась в сетке.

Японцы отыгрались на 34-й минуте. Юто Нагатомо на краю чужой штрафной ушел от двух соперников, затем последовал пас на Такаси Инуи, который нанес отличный обводящий удар в дальний угол.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В середине второго тайма футболисты сборной Японии упустили два отличных момента. Сначала Юйа Осако с близкой дистанции умудрился не попасть по мячу после прострела Генки Харагуси, а затем уже Инуи закрутил мяч прямо в перекладину.

На 71-й минуте сенегальцы вернули себе минимальный перевес. Сабали накрутил соперника в штрафной и выполнил прострел, М'Байе Ньянг слегка коснулся мяча, после чего, Мусса Ваг точно пробил на дальней штанге.

Японцам понадобилось семь минут, чтобы отыграться. Осако выполнил подачу, сенегальский вратарь ошибся на выходе, тут же Инуи прострелил на Кейсуке Хонду, который расстрелял пустые ворота.

После этого матча обе команды набрали по четыре очка. Позднее в этой группе сыграют Польша и Сенегал, у которых нет в активе набранных баллов.

В заключительном туре Япония встретится с Польшей, а Сенегал – с Колумбией.