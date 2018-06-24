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    Матч сборных Японии и Сенегала завершился результативной ничьей

    Япония — Сенегал 2:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

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    Кейсуке Хонда принимает поздравления
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    Встреча группы H, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

    Первый гол уже на 11-й минуте забили африканцы. Юссуф Сабали выиграл подбор на краю штрафной и нанес удар прямо в Эйдзи Кавасиму, тот отбил мяч в колено Садио Мане, после чего сфера оказалась в сетке.

    Японцы отыгрались на 34-й минуте. Юто Нагатомо на краю чужой штрафной ушел от двух соперников, затем последовал пас на Такаси Инуи, который нанес отличный обводящий удар в дальний угол.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В середине второго тайма футболисты сборной Японии упустили два отличных момента. Сначала Юйа Осако с близкой дистанции умудрился не попасть по мячу после прострела Генки Харагуси, а затем уже Инуи закрутил мяч прямо в перекладину.

    На 71-й минуте сенегальцы вернули себе минимальный перевес. Сабали накрутил соперника в штрафной и выполнил прострел, М'Байе Ньянг слегка коснулся мяча, после чего, Мусса Ваг точно пробил на дальней штанге.

  • ЧМ-2018. Япония — Сенегал 2:2
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    • Японцам понадобилось семь минут, чтобы отыграться. Осако выполнил подачу, сенегальский вратарь ошибся на выходе, тут же Инуи прострелил на Кейсуке Хонду, который расстрелял пустые ворота.

    После этого матча обе команды набрали по четыре очка. Позднее в этой группе сыграют Польша и Сенегал, у которых нет в активе набранных баллов.

    В заключительном туре Япония встретится с Польшей, а Сенегал – с Колумбией.

    ЧМ-2018. Группа H
    Япония – Сенегал – 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 – 11 Мане, 1:1 – 34 Инуи, 1:2 – 71 Ваге, 2:2 – 78 ХондаЯпония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Сибасаки, Хасебе, Кагава (Хонда, 72), Харагути (Окадзаки, 75), Инуи (Усами, 87), ОсакоСенегал: Ндиай, Сане, Ваге, Сабали, Кулибали, Ндиайе (Ндойе, 81), Гуйе, Сарр, Ндиайе (Куяте, 65), Мане, Ньянг (Диуф, 86)Предупреждения: Ньянг (59), Инуи (68), Сабали (90), Ндойе (90+1), Хасебе (90+4)
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