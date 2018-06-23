Южная Корея и Мексика объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборныхна матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Южная Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Ким Мин У, Ким Ен Гвон, Чан Хен Су, Чу Се Джон, Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан;

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лаюн, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эрнандес, Лосано.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало матча — в 18.00 мск.

Главным арбитром поединка будет серб Милорад Мажич.

Напомним, в первом туре Южная Корея минимально уступила Швеции (0:1), а Мексика с таким же счетом сенсационно обыграла Германию.

Букмекеры в матче отдают предпочтение сборной Мексики. Коэффициент на ее победу — 1,75. Успех Южной Кореи оценивается коэффициентом 5,70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.