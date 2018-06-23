ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси прощается с мечтами о Кубке мира? Лионель Месси против Луки МодричаМастер-класс от Хорватии: перспективы Аргентины под вопросом VAR заметно помогает арбитрамСистема видеоповторов делает ЧМ-2018 лучше
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 08:42
    • Эйтон был выбран под первым номером на драфте НБА — 2018, Дончич — третий
  • 08:31
    • Полузащитник «Андерлехта» перешел в «Ахмат»
  • 22:53
    • Сборная Хорватии разгромила Аргентину и гарантировала себе место в плей-офф     Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:35
    • СМИ: «Спартак» и «Зенит» интересуются защитником «Фенербахче»
  • 23:28
    • Дешам: Успешный старт сборной России не означает, что она далеко пройдет
    Все новости спорта

    Дерзкая ставка на «зеленое»

    Южная Корея – Мексика. Прогноз и ставки на победу в матче второго тура группы F чемпионата мира по футболу 23 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Сборная Мексики
    Прогноз на Южная Корея – Мексика
    Ирвинг Лосано
    В рамках второго тура ЧМ-2018 сборная Южной Кореи 23 июня примет сборную Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Прогноз на Южная Корея – Мексика.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Южная Корея

    Даже во время азиатского отбора «воины Тэджу» особо не выделялись. Их статистические показатели были на довольно среднем уровне. Удары – 10,7 за матч, угловые – 5,2. Даже по нарушениям южнокорейцы «сидели» где-то в середине таблицы – 13,13 фолов в среднем.

    Но и у Южной Кореи была своя особенность. Это владение. Подопечные Син Тхэ Ёна любят контролировать мяч и делали это лучше всех во время квалификационных матчей – в среднем «азиатские тигры» владели мячом 64% игрового времени.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Однако в первом туре Мундиаля против Швеции контроль едва дотянул до 47%. В первой половине было около 39%. И ни одной толковой контратаки – 0 попаданий в створ. Тем не менее, думаем, что Син Тхэ Ён попробует вернуться к излюбленной модели игры уже в ближайшем матче.

    Мексика

    Касательно контроля мяча. Сборная Мексики не та команда, которая стремится держать нити игры в своих руках. Их среднее владение составило 50%, но эта цифра, скорее, «вынужденная», ведь в Северной Америке мало команд, которые могут посоперничать с мексиканцами по составу.

    Против немцев вопрос о контроле отпал с первых минут – Бундесманшафт любит и умеет катать мяч долго и качественно. Однако «зеленым» много и не нужно было: только за первый тайм «трехцветные» провели ряд опасных атак, которые закончились десятью ударами.

    Один из ударов нанес Ирвинг Лосано, о котором мы писали материал перед стартом мирового первенства. Вот молодой полузащитник всеми силами оправдывает нашу похвалу.

  • Уругвай играет скучно, но обольщаться России не стоит
  • Скромная победа уругвайцев над Саудовской Аравией — в нашем обзоре прессы
  • 20/06/2018

    • Но и остальные игроки атаки сборной Мексики очень резвые футболисты – от них тоже можно ожидать «подарка» для азиатов.

    Прогноз

    Мы не зря заговорили о контроле мяча. Дело в том, что, если Корея все-таки дерзнет получить территориальное преимущество – Мексика снова окажется в самых благоприятных для себя условиях. Разрывы в оборонных порядках азиатов определенно будут. «Зеленые» их ловят на раз.

    Возможно, несколько дерзко и рискованно, но мы предлагаем поставить на «П2» за 1,70.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,82
  • Бразилия – Коста-Рика
  • Сегодня в 15:00
    •  1,73
  • Бразилия – Коста-Рика
  • Сегодня в 15:00
    •  1,71
  • Нигерия — Исландия
  • Сегодня в 18:00
    •  1,88
  • Нигерия – Исландия
  • Сегодня в 18:00
    •  1,99
  • Сербия – Швейцария
  • Сегодня в 21:00
    •  1,67
  • Сербия – Швейцария
  • Сегодня в 21:00
    •  1,97
  • Бельгия — Тунис
  • Завтра в 15:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Самые крутые российские автоновинки в цифровом форматеДвухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышами
    Самое популярное
    Александр Головин
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
    • 12:47 18/06/2018     Диего Коста
  • С Испанией можно играть. Доказано Ираном
    • Вчера в 10:02     Сборной Германии впору схватиться за голову
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
    • 22:04 17/06/2018
    Футбол. Прогноз на Южная Корея – Мексика. В рамках второго тура ЧМ-2018 сборная Южной Кореи 23 июня примет сборную Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-оффО главных событиях восьмого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:260
  • 08:23
    • Агент: ЦСКА некуда спешить с трансфером Головина, цену нужно поднимать
  • 21:36
    • Египтяне подадут жалобу на судейство в матче с Россией
  • 21:20
    • Тротц близок к заключению соглашения с «Айлендерс»
    Фотогалерея ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3Сборная Аргентины провалила матч группового этапа чемпионата мира против сборной Хорватии, пропустив от соперников 3 безответных мяча Вчера в 22:56
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Погба против Фарфана в Екатеринбурге
  • 9,10
    •
  • 08:28
    • Бывший нападающий «Витязя» вернется в КХЛ
  • 08:13
    • Защитник «Локомотива» провел 100-й матч за сборную Хорватии
  • 07:51
    • Сампаоли не назвал бы игру Аргентины позором
    Мбаппе сделал свое дело Футбол Франция вышла в плей-офф, но видеть ее игру нет сил и желанияПобеда сборной Франции над командой Перу — в нашем обзре прессы Вчера в 22:360
  • 21:08
    • Самый молодой тренер Бундеслиги возглавит «Лейпциг»
  • 19:53
    • Гол Мбаппе вывел сборную Франции в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 16:55
    • Дания и Австралия разошлись миром на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие