Южная Корея – Мексика. Прогноз и ставки на победу в матче второго тура группы F чемпионата мира по футболу 23 июня

В рамках второго тура ЧМ-2018 сборная Южной Кореи 23 июня примет сборную Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Прогноз на Южная Корея – Мексика.

Южная Корея

Даже во время азиатского отбора «воины Тэджу» особо не выделялись. Их статистические показатели были на довольно среднем уровне. Удары – 10,7 за матч, угловые – 5,2. Даже по нарушениям южнокорейцы «сидели» где-то в середине таблицы – 13,13 фолов в среднем.

Но и у Южной Кореи была своя особенность. Это владение. Подопечные Син Тхэ Ёна любят контролировать мяч и делали это лучше всех во время квалификационных матчей – в среднем «азиатские тигры» владели мячом 64% игрового времени.

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Однако в первом туре Мундиаля против Швеции контроль едва дотянул до 47%. В первой половине было около 39%. И ни одной толковой контратаки – 0 попаданий в створ. Тем не менее, думаем, что Син Тхэ Ён попробует вернуться к излюбленной модели игры уже в ближайшем матче.

Мексика

Касательно контроля мяча. Сборная Мексики не та команда, которая стремится держать нити игры в своих руках. Их среднее владение составило 50%, но эта цифра, скорее, «вынужденная», ведь в Северной Америке мало команд, которые могут посоперничать с мексиканцами по составу.

Против немцев вопрос о контроле отпал с первых минут – Бундесманшафт любит и умеет катать мяч долго и качественно. Однако «зеленым» много и не нужно было: только за первый тайм «трехцветные» провели ряд опасных атак, которые закончились десятью ударами.

Один из ударов нанес Ирвинг Лосано, о котором мы писали материал перед стартом мирового первенства. Вот молодой полузащитник всеми силами оправдывает нашу похвалу.

Но и остальные игроки атаки сборной Мексики очень резвые футболисты – от них тоже можно ожидать «подарка» для азиатов.

Прогноз

Мы не зря заговорили о контроле мяча. Дело в том, что, если Корея все-таки дерзнет получить территориальное преимущество – Мексика снова окажется в самых благоприятных для себя условиях. Разрывы в оборонных порядках азиатов определенно будут. «Зеленые» их ловят на раз.

Возможно, несколько дерзко и рискованно, но мы предлагаем поставить на «П2» за 1,70.