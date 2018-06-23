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    Аленичев: «Енисею» нужно подписать 7-8 игроков

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    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о кадровой ситуации в команде и планах на трансферном рынке.

    Дмитрий Аленичев
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    «Вратарская позиция, в принципе, у нас закрыта – Давида Юрченко мы уже подписали. Ждем его со дня на день. Также мы подписали лучшего футболиста "Амкара" прошлого сезона Павла Комолова. Это хорошее, на мой взгляд, приобретение», — сказал Аленичев в интервью клубной пресс-службе.

    «Мы ведем переговоры, нам необходимо порядка 7-8 человек. Причем, на каждую позицию», — добавил главный тренер «Енисея».

    Напомним, в следующем сезоне «Енисей» впервые в своей истории сыграет в РФПЛ.

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