Аленичев: «Енисею» нужно подписать 7-8 игроков

Главный тренеррассказал о кадровой ситуации в команде и планах на трансферном рынке.

«Вратарская позиция, в принципе, у нас закрыта – Давида Юрченко мы уже подписали. Ждем его со дня на день. Также мы подписали лучшего футболиста "Амкара" прошлого сезона Павла Комолова. Это хорошее, на мой взгляд, приобретение», — сказал Аленичев в интервью клубной пресс-службе.

«Мы ведем переговоры, нам необходимо порядка 7-8 человек. Причем, на каждую позицию», — добавил главный тренер «Енисея».

Напомним, в следующем сезоне «Енисей» впервые в своей истории сыграет в РФПЛ.