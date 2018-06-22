Уренья: На чемпионате мира Коста-Рику преследуют неудачи

Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла костариканцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
«Нам очень грустно, что мы проиграли бразильцам. На чемпионате мира нас преследуют неудачи.
Мы хотели, чтобы у нас получилось добиться своего в первом тайме, но не получилось. Но мы все равно спокойны и будем прилагать максимум усилий на поле.
Мы отдали все силы в игре с Бразилией. Мы сразились с ними, отдали все, что у нас было. Но результат известен.
Мы пытались показать атакующую игру и распечатать ворота бразильцев. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Бразильцы сильны, так что мы ожидали, что они рано или поздно забьют», — приводит слова игрока «Р-Спорт».
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В следующем матче сборная Коста-Рики сыграет с командой Швейцарии 27 июня в Нижнем Новгороде.